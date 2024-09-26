Life: привычка обвинять других выдает токсичного мужчину

Неприятные мужчины теперь зовутся токсичными. Стоит распознавать «красные флаги» в коммуникации, указывающие на то, что это партнер, от которого лучше держаться подальше, пока он не стал причиной большого стресса в жизни, сообщил Life.
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