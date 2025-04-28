Тренинг по ведению переговоров проведут для подростков из Левобережного

Договариваться безконфликтов научат подростков в семейном центре «Преображение» в САО. 28 апреля в 17:00 подростковый клуб «Время интересов» приглашает ребят от 12 лет на тренинг по ведению переговоров, сообщили в управе района Левобережный.
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