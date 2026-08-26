Why Kazakhstan’s New Political Order Matters for US Trade

Kazakhstan’s parliamentary election on August 23 marked an important step in the country’s political development, completing the formation of an updated system of government under the new constitution that took effect in July.
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