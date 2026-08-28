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За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими

За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими

  В 11-50 в Иванове на улице Ивановская 38-летний водитель автомобиля «Киа К3» совершил наезд на движущегося по пешеходному переходу (не спешившись) 14-летнего велосипедиста, который с травмами доставлен в больницу.

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