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Минпросвещения России готовит пилотный проект по введению оценок поведения школьников в шести регионах

Минпросвещения России готовит пилотный проект по введению оценок поведения школьников в шести регионах

С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия планируется начать апробацию системы оценивания поведения учащихся.

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