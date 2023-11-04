Беглов и Бельский обратились к петербуржцам в День народного единства

Они подчеркнули, что объединяясь в борьбе за правое дело, россияне победят любого врага. Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания (ЗакС) Александр Бельский поздравили жителей города с Днём народного единства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии