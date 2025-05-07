Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ядерные державы оказались на краю: «точечные удары» Индии вызвали ответ Пакистана

Ядерные державы оказались на краю: «точечные удары» Индии вызвали ответ Пакистана

Индия нанесла, как она выразилась, «точечные удары» по соседнему Пакистану и контролируемому Пакистаном Кашмиру спустя несколько дней после того, как обвинила Исламабад в смертоносном нападении на индийскую сторону спорного региона, в результате которого погибли 26 человек.

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