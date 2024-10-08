В Госдуме прокомментировали заявление Бербок об ударах вглубь России

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал безумством заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об ударах вглубь России немецким оружием.
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