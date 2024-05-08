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Банки обяжут согласовывать финансовые операции клиентов с их родными

Банки обяжут согласовывать финансовые операции клиентов с их родными

Новая услуга по защите сбережений граждан может стать доступной в России. Во время весенней сессии в Госдуме может быть принят проект закона «О внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности», пишут «Известия».

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