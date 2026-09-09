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Первую печатную биографию Ивана Грозного выставили на торги в Петербурге

Первую печатную биографию Ивана Грозного выставили на торги в Петербурге

В Санкт-Петербурге 17 сентября на аукционе "Литфонда" выставят первую в истории европейского книгопечатания биографию русского царя.

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