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В Индии местные сами восстановили стёршуюся «зебру»

В Индии местные сами восстановили стёршуюся «зебру»

В Индии местный житель решил самостоятельно восстановить стёршуюся разметку пешеходного перехода. Не дожидаясь дорожных служб, он взял краску и валик и попытался вернуть «зебру» на дорогу.

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