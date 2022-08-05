В СФ оценили желание Польши создать электронный барьер на границе с РФ

РИА Новотси/Игорь Зарембо Планируя укрепить границу с Калининградской областью при помощи создания электронного барьера, Польша, по всей вероятности, опасается, что ее яблоки и другая поставляемая в Россию продукция, "не упали бы" бесплатно в РФ.