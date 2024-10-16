Как учреждения культуры Москвы помогают жителям Донбасса

Артисты культбригады проводят концерты Департамент культуры города Москвы и подведомственные ему учреждения активно поддерживают Вооруженные силы России в проведении специальной военной операции (СВО), а также жителей новых территорий и приграничных регионов.
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