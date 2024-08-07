Мексика пригласила Путина посетить инаугурацию нового президента

Мексика пригласила президента России Владимира Путина посетить инаугурацию нового президента республики Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября, сообщили в посольстве латиноамериканской страны в Москве.
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