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Вагенкнехт заявила о грядущем крахе Берлина и Киева из-за политики ФРГ

Вагенкнехт заявила о грядущем крахе Берлина и Киева из-за политики ФРГ

Global Look Press/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov Стратегический курс немецкого правительства в отношении Украины обернется катастрофой как для Берлина, так и для Киева, написала на своей странице в соцсети Х немецкий политик Сара Вагенкнехт.

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