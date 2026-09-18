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RT Russia

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Юрист Хаминский объяснил, можно ли при переезде забрать могилу родственника

Юрист Хаминский объяснил, можно ли при переезде забрать могилу родственника

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал в беседе с RT, можно ли при переезде в дальний регион забрать с собой могилу родственника, чтобы она не осталась заброшенной.

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