После того, как посол Ирана в Минске Алиреза Санеи не стал обвинять в гибели Эбрахима Раиси внешние силы, и заявил, что вертолёт с руководителями Иранской республики упал из-за плохих метеоусловий - это вроде бы стало самой очевидной версией трагедии.
Кто следующий - Орбан или уже сразу Путин?
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Natalija Osminina
Тут и сомневаться нечего. Надо мочить в сортире. Или сразу сдаваться.
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17 час.
Алексей Тан
Не забывайте "Культуру" Иудейского (евреев) народца о уничтожении "первенцев"... а это первые люди, лидеры, и руководители ... так вот ... Раиси Ибрахима пророчили в ЛИДЕРЫ ИРАНА!!... а он, первый и без боязно!.. наносил УДАРЫ по Израилю и США ему был по фиг!!!.... А здесь ...евреи почувствовали... смертельную опасность! ... для Израиля, ..... И вместо ПЕРЕГОВОРОВ с ПЕРСАМИ... они, как и по их культуре... решили убивать, первых людей ИРАНА... ни чего нового!!!... Россия ЭТО уже проходила!!... ВСЮ первую половину 20-ого века и 90-тые того же 20-ого века.... и заказчиками были, те же ГРЯЗНЫЕ ИУДЕИ!!!.
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16 час.
лл
лина любимцева
жЫды - ОПАСНЫ для всего человечества.
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15 час.
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