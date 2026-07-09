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Русская весна

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Путин дал поручения, касающиеся русского языка

Путин дал поручения, касающиеся русского языка

Президент Владимир Путин дал поручения Правительству, касающиеся укрепления роли русского языка и языков народов РФ в нашей стране и в мире: ► включить курс «Русский язык как государственный» в программы вузов; ► представить предложения по господдержке издания и распространения литературы на языках народов России; ► правительству подготовить проект указа об установлении Дня детской книги; ► принять дополнительные меры по поддержке развития русского жестового языка; ► оказывать Международной организации по русскому языку содействие в продвижении русского языка как языка межнационального общения; ► обеспечить ежегодное проведение интернет-конкурса «Читаем всей семьёй» и конкурса песенной поэзии имени Добронравова; ► представить предложения по организации смен в детских лагерях, посвящённых популяризации русского языка и литературы.

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