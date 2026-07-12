Михаил Хазин: Мировая закулиса в панике! Финансовый пузырь лопается, Белый дом меняет правила

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
экспансия резаной бумаги не может быть беЗконечной, она конечна по определению конечности того же пространства, внутри которого обращается. к бабке не ходи! кризисы той системы естественны и неизбежны внутри самой логики системы. весь вопрос в периодичности и величине надвигающихся кризисов. &quot;пузыри&quot; надули, затем сдули, - кто заработал? - надо три попытки?.. это и есть суть системы - раскачка вверх/вниз. тот же принцип для бирж. лохи несут бабки, а денажки падают в карманы правильно информированных, - тех, кто эти игры и затеял. тут к слову, наши &quot;игры&quot; в плавающий рубль с биржевым курсом это бред сивой кобылы, или игры либерально ориентированных. тут либо крестик, либо трусы, - либо альтернатива и стабильность, либо раствориться в чужой системе. вот тока определиться надо, кто мы и где мы.
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4 н.