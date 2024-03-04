Какая погода ждет жителей Актау в понедельник

Первый день рабочей недели встретит жителей областного центра ясной и солнечной погодой. Днем, по данным РГП «Казгидромет», воздух прогреется до +7 градусов Цельсия, а ночью температура опустится до -2 градусов.
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