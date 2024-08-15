Гражданин Швеции оказался инфицирован более заразным вариантом вируса mpox

Первый случай заражения более заразным вариантом вируса mpox подтвержден в Швеции, заявила исполняющая обязанности генерального директора Управления общественного здравоохранения Швеции Оливия Вигзелл на пресс-конференции, пишет 15 августа ТАСС.
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