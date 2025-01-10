Раскрыты новые тайны GeForce RTX 5090 Founders Edition

Графическая плата GeForce RTX 5090 Founders Edition от Nvidia - которая обещает стать лучшей видеокартой в мире - использует нестандартную трехкомпонентную печатную плату (PCB), и эта плата с высокой плотностью размещения графического процессора, памяти и блока питания таит в себе много загадок.
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