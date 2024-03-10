Жители Твери услышат шедевры рока и средневековой музыки

В Тверской филармонии 15 марта представят новую программу Олега Матвеева и группы Classy Jazz, в которой переплетаются два важнейших элемента европейской музыкальной культуры – средневековая музыка и рок.
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