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Правительство России обнулило пошлины на импортные яйца

Правительство России обнулило пошлины на импортные яйца

Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца, рассказал «Известиям» источник на рынке, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на эту продукцию.

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