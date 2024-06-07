Военный эксперт Константин Сивков предложил варианты жёсткого ответа Западу

Доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков прокомментировал мнение касательно ответа России на украинский удар по российской станции предупреждения о ракетном нападении под Армавиром.
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