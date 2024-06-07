Военный эксперт Константин Сивков предложил варианты жёсткого ответа Западу

Хорошо поговорили и обсудили, а теперь время действоватьььь....

САША ЛЕПАЕВ

да никакого жесткого ответа не ждите его не будет. пока высших чинов и депутатов семьи там недвижимость там. ничего с места не двиница. наивные слушаете как вам вешают лапшу на уши.