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Военный эксперт Константин Сивков предложил варианты жёсткого ответа Западу

Военный эксперт Константин Сивков предложил варианты жёсткого ответа Западу

Доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков прокомментировал мнение касательно ответа России на украинский удар по российской станции предупреждения о ракетном нападении под Армавиром.

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Комментарии
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Олег Кульков
Эх, Ваши бы слова, да нашим верхам в уши!!!
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44 мин.
Лора Лора
Хорошо поговорили и обсудили, а теперь время действоватьььь....
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32 мин.
САША ЛЕПАЕВ
да никакого жесткого ответа не ждите его не будет. пока высших чинов и  депутатов семьи там недвижимость там. ничего с места не двиница. наивные слушаете как вам вешают лапшу на уши.
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13 мин.

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