Охота на Путина продолжается: Запад пошёл ва-банк и устроил предвзятое судилище в ООН. На этот раз обещают "не промахнуться"
Давеча в Гааге стартовали слушания Международного суда при ООН, на которых будут всячески уличать Россию в том, что она балуется геноцидами и устраивает их в соседних державах почем зря.
Комментарии
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США устроили геноцид в очередной раз и прикрывают их именно МС, ООН , это они устроили мясорубку на украине , во Вьетнаме , Корее , Чили , Японии , ВОВ в России , Ираке , Сирии , Китае , постоянное обострение отношений между Израилем и Палестиной и в других странах . Пора останавливать этих паразитов и загнать их флот наконец в порты приписки в США , заставить убрать военные базы со всех стран
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