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Евросанкции. Крайними останутся простые белорусы

Евросанкции. Крайними останутся простые белорусы

Как и было объявлено заранее, 21 июня Европейский союз официально принял четвертый пакет санкций против Белоруссии.

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Борис Осипов
Тихановскую к стенке...
Vladimir Lioubimcev
На кухнею ее поваренком отправить. путь картошку чистит... Это ей ближе.
Борис Осипов
Она и там уже разучилась...ещё отравит...
Владимир Eвтушенко
А этим санкциям рад подлец Владлен, гниль власовская.
Vladimir Lioubimcev
Вот спрашивается: а за что санкции ЕС против Белоруссии? ЗА ТО, что Белоруссия не допустила антиконституционный госпереворот?!! Вот завтра, к примеру, я поеду в ЕС- и начну баламутить людей, подбивать на бунт, безобразия и госпереворот (в ЕС же тоже не все гладенько, на этом и сыграть), интересно, как там власти отреагируют? Закроют моментом , мало не покажется...

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