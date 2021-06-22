Евросанкции. Крайними останутся простые белорусы

Только новостиПолитикаЕвросанкции. Крайними останутся простые белорусы Как и было объявлено заранее, 21 июня Европейский союз официально принял четвертый пакет санкций против Белоруссии.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБОБорис ОсиповТихановскую к стенке...Vladimir LioubimcevНа кухнею ее поваренком отправить. путь картошку чистит... Это ей ближе.БОБорис ОсиповОна и там уже разучилась...ещё отравит...Владимир EвтушенкоА этим санкциям рад подлец Владлен, гниль власовская.Vladimir LioubimcevВот спрашивается: а за что санкции ЕС против Белоруссии? ЗА ТО, что Белоруссия не допустила антиконституционный госпереворот?!! Вот завтра, к примеру, я поеду в ЕС- и начну баламутить людей, подбивать на бунт, безобразия и госпереворот (в ЕС же тоже не все гладенько, на этом и сыграть), интересно, как там власти отреагируют? Закроют моментом , мало не покажется...Комментировать
Свежие комментарии