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Спички - не игрушка

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"Отвечайте головой". В Белоруссию поедут мигранты (спойлер: не таджики)

"Отвечайте головой". В Белоруссию поедут мигранты (спойлер: не таджики)

ИГОРЬ  ЛИСИН Выступая на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, наш "слон", руководитель Следственного Комитета Александр Бастрыкин верно отметил: Россия должна при разработке собственной миграционной политики ориентироваться на пример Белоруссии.

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