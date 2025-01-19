"Отвечайте головой". В Белоруссию поедут мигранты (спойлер: не таджики)

ИГОРЬ ЛИСИН Выступая на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, наш "слон", руководитель Следственного Комитета Александр Бастрыкин верно отметил: Россия должна при разработке собственной миграционной политики ориентироваться на пример Белоруссии.
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