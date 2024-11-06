❗️Возле железнодорожного вокзала Симферополя горит квартира в многоэтажке Как сообщили корреспонденту «Крым 24» очевидцы, огонь вспыхнул в одной из квартир на верхних этажах.
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❗️Возле железнодорожного вокзала Симферополя горит квартира в многоэтажке Как сообщили корреспонденту «Крым 24» очевидцы, огонь вспыхнул в одной из квартир на верхних этажах.