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Глава РФПИ Дмитриев: многие в России восхищаются смелостью Трампа и Маска

Глава РФПИ Дмитриев: многие в России восхищаются смелостью Трампа и Маска

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск одержали победу над глубинным государством и многие в России восхищаются их смелостью, написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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Комментарии
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ДЕ
Дмитрий Ершов
Молодцы мужики! А если все таки объединятся.... давайте пригласим их на работу в Россию!
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14 час.
Evgenija Palette
Они не согласятся. Им нужно ДОБИТЬСЯ ВЛАСТИ В СВОЕЙ СТРАНЕ...
Ответить
12 час.
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