Глава РФПИ Дмитриев: многие в России восхищаются смелостью Трампа и Маска

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск одержали победу над глубинным государством и многие в России восхищаются их смелостью, написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.