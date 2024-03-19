Россиянам объяснили, как правильно хранить «подушку безопасности»

При выборе срока вклада необходимо предусмотреть ситуации, когда деньги могут понадобиться. Чтобы не потерять доход из-за досрочного закрытия депозита, следует диверсифицировать вложения по срокам, разбить общую сумму на части и положить на вклады разной срочности, говорит главный аналитик Банки.
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