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Россиянам объяснили, как правильно хранить «подушку безопасности»

При выборе срока вклада необходимо предусмотреть ситуации, когда деньги могут понадобиться. Чтобы не потерять доход из-за досрочного закрытия депозита, следует диверсифицировать вложения по срокам, разбить общую сумму на части и положить на вклады разной срочности, говорит главный аналитик Банки.

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