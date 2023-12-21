Вообще Запад уже не тот, что год назад. Вот очень он хотел, чтобы Генассамблея ООН не приняла представленную на днях Россией резолюцию о противостоянии неонацизму и запрете его героизации.
Они - за нацизм. Только посмотрите на флаг их ВВС до 2020 года
Комментарии
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Александр Глущенко
СуОмалайненых в России , на Севере и Лен.обл очень много .. Карелия была 16 союзной республикой .. У меня и свидетельство о рождении выписано на двух языках. Блюститель за чистоту нации..
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1 час.
Alexander Ivanovich
давно "урдюлей" не получали...
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17 мин.
ЭМИЛЬ ВАТМ
А свастика это обязательно фашистская атрибутика??, а я сомневаюсь
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2 мин.
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