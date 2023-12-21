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  • Александр
    В Китае подобных карт никогда не печатали.Карты, где Сибирь...
  • ЭМИЛЬ ВАТМ
    А свастика это обязательно фашистская атрибутика??, а я сомневаюсьОни - за нацизм. ...
  • КУАТ
    Я про российские государственные СМИ писал. )))Казахи замерзают ...

Они - за нацизм. Только посмотрите на флаг их ВВС до 2020 года

Они - за нацизм. Только посмотрите на флаг их ВВС до 2020 года

Вообще Запад уже не тот, что год назад. Вот очень он хотел, чтобы Генассамблея ООН не приняла представленную на днях Россией резолюцию о противостоянии неонацизму и запрете его героизации.

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Комментарии
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Александр Глущенко
СуОмалайненых в России , на Севере и Лен.обл очень много .. Карелия была 16  союзной республикой .. У меня и свидетельство о рождении выписано на двух языках. Блюститель за чистоту нации..
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1 час.
Alexander Ivanovich
давно &quot;урдюлей&quot; не получали...
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17 мин.
ЭМИЛЬ ВАТМ
А свастика это обязательно фашистская атрибутика??, а я сомневаюсь
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2 мин.

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