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Любил сладкую жизнь: вместе с челябинцем из магазинов пропадали вкусняшки

Любил сладкую жизнь: вместе с челябинцем из магазинов пропадали вкусняшки

Рассказываем, на какой срок наворовал шоколадный похититель.Сотрудники сетевых магазинов Троицка Челябинской области ничего не понимают: с полок пропадает шоколад, а по кассе товар не проходит.

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