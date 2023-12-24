Ковальчук дебютирует за «Спартак» в сегодняшнем матче с «Куньлунем»

Илья Ковальчук сыграет во втором звене «Спартака». Бывший форвард сборной России, Олимпийский чемпион и чемпион мира Илья Ковальчук, подписавший контракт со «Спартаком», дебютирует за красно-белых сегодня, 24 декабря в матче с «Куньлунем», сообщает ТАСС.
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