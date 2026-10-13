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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Батраков: «Барселона» – самая сильная команда, но я максималист и расстроен, что проиграли. Есть куда расти. Педри и Родри – умнейшие футболисты, великолепно владеют мячом»

Алексей Батраков высказался о поражении от «Барселоны» (1:4) в 2-м туре общего этапа  Лиги  чемпионов.

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