Во Владивостоке в Новый год отменили фейерверки из-за трагедии в Белгороде

W

Walery

Это хохландия ударила... Что будет когда НАТО ударит из Финляндии, Прибалтики, Румынии и Германии? Где Коалиции, где Арматы, где Су-57...? Или это банальное кидалово - 30 лет на парадах показывали их макеты и только? Вооружение, вывезенное из ГДР.., где оно? То, что наши танки могут в 48 час выйти на Ламанш... это были байки? Это горбачевская лапша? КТО расформировал и разогнал пограничные войска, а? Блин, хотя бы "Шилки" сохранили - они есть отличное средство против разведывательных дронов в прифронтовой полосе. Кто... - сердюков все разбазарил - распродал... или Грачев? Время им отвечать... или они уже не в РФ?