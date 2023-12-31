Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Во Владивостоке в Новый год отменили фейерверки из-за трагедии в Белгороде

Во Владивостоке в Новый год отменили фейерверки из-за трагедии в Белгороде

Сегодня во Владивостоке отменили праздничные фейерверки в честь Нового года. Об этом заявил глава города Константин Шестаков.

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Комментарии
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W
Walery
Это хохландия ударила...  Что будет когда НАТО ударит из Финляндии, Прибалтики, Румынии и Германии? Где Коалиции, где Арматы, где Су-57...?  Или это банальное кидалово - 30 лет на парадах показывали их макеты и только? Вооружение, вывезенное из ГДР.., где оно?   То, что наши танки могут в 48 час выйти на Ламанш... это были байки? Это горбачевская лапша?  КТО расформировал и разогнал пограничные войска, а? Блин, хотя бы &quot;Шилки&quot; сохранили - они есть отличное средство против разведывательных дронов в прифронтовой полосе. Кто... - сердюков все разбазарил - распродал... или Грачев? Время им  отвечать... или они уже не в РФ?
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