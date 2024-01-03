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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин вышел на чистое 7-е место в истории НХЛ по очкам за одну франшизу (1507), обогнав Бурка

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3).  На его счету стало 22 (8+14) очка в 35 играх в текущем сезоне и 1507 (830+677) в 1382 матчах в рамках регулярок.

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