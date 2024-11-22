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Анастасия Волочкова появилась на публике в новом имидже с длинными волосами

Анастасия Волочкова появилась на публике в новом имидже с длинными волосами

Балерина Анастасия Волочкова появилась на публике в новом имидже с длинными волосами. Артистка приехала на вручение "Реальной премии MUSICBOX" и поделилась в личном блоге кадрами с мероприятия, которые активно обсудили пользователи соцсетей.

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