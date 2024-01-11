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Крымское информационное агентство

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Жительница Алушты попалась на мошенничестве с маткапиталом

Жительница Алушты попалась на мошенничестве с маткапиталом

Суд признал виновной 45-летнюю жительницу Алушты в мошенничестве при получении маткапитала. Фото: Наталья СомоваЖенщина, у которой двое детей, ложно заявила пенсионному фонду, что потратила материнский капитал на покупку земли в Волгоградской области.

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