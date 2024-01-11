Жительница Алушты попалась на мошенничестве с маткапиталом

Суд признал виновной 45-летнюю жительницу Алушты в мошенничестве при получении маткапитала. Фото: Наталья СомоваЖенщина, у которой двое детей, ложно заявила пенсионному фонду, что потратила материнский капитал на покупку земли в Волгоградской области.