Жительница Алушты попалась на мошенничестве с маткапиталом

Суд признал виновной 45-летнюю жительницу Алушты в мошенничестве при получении маткапитала. Фото: Наталья СомоваЖенщина, у которой двое детей, ложно заявила пенсионному фонду, что потратила материнский капитал на покупку земли в Волгоградской области.
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