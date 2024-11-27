Операция «Буря в пустыне» как репетиция войны НАТО против России в Европе

Как и было обещано ранее, мы продолжим рассуждения на тему того, как ВКС РФ могли бы обеспечить себе стратегическое господство в небе над Украиной, без которого невозможно всерьез говорить ни об освобождении Херсона, оставшегося на правом берегу Днепра, ни о реальном достижении иных целей и задач СВО.