Операция «Буря в пустыне» как репетиция войны НАТО против России в Европе

Как и было обещано ранее, мы продолжим рассуждения на тему того, как ВКС РФ могли бы обеспечить себе стратегическое господство в небе над Украиной, без которого невозможно всерьез говорить ни об освобождении Херсона, оставшегося на правом берегу Днепра, ни о реальном достижении иных целей и задач СВО.
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