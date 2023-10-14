NBC News: ХАМАС планировал атаки на школы в Израиле и массовые убийства

Движение ХАМАС планировало массовые убийства в Израиле, об этом свидетельствуют найденные у погибших палестинских военных подробные планы нападения на молодёжный центр и школы, сообщил американский телеканал NBC News.
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