В Приморском крае сотрудники Госавтоинспекции и школьники провели акцию «День белой трости»

Ежегодно 15 октября отмечается Международный День белой трости. Целью мероприятий, приуроченных к этой дате, является привлечение внимания общества к проблемам слепых и слабовидящих людей, формирование толерантного и уважительного отношения к ним.
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