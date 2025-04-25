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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симеоне о Гризманне: «Не сомневаюсь, что Антуан обретет свою лучшую форму. Нужно время и душевное спокойствие»

Тренер «Атлетико» высказался после матча Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:0). «Команда показала очень цельную игру.

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