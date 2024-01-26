Россиянам предложили новый способ ввода запрета на кредиты

Для россиян хотят упростить процедуру самозапрета на кредиты. Согласно новому законопроекту предлагается возможность добровольного отказа от получения ссуд не только через портал «Госуслуг» и МФЦ, но и напрямую через банки и микрофинансовые организации.
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