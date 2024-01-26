Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россиянам предложили новый способ ввода запрета на кредиты

Россиянам предложили новый способ ввода запрета на кредиты

Для россиян хотят упростить процедуру самозапрета на кредиты. Согласно новому законопроекту предлагается возможность добровольного отказа от получения ссуд не только через портал «Госуслуг» и МФЦ, но и напрямую через банки и микрофинансовые организации.

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