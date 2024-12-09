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СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за призыва пригласить Путина на саммит

СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за призыва пригласить Путина на саммит

Новая глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас в июне 2021 года унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель из-за ее предложения пригласить президента России Владимира Путина на саммит глав Евросоюза (ЕС).

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