СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за призыва пригласить Путина на саммит

Новая глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас в июне 2021 года унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель из-за ее предложения пригласить президента России Владимира Путина на саммит глав Евросоюза (ЕС).
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