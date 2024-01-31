Как оценить эффективность PR-кампаний

Для понимания эффективности прошедшей PR-кампании специалисты смотрят на количество публикаций, оценивают охваты аудитории, а также отвечают на ряд вопросов: какое место занял инфоповод в медийном поле; какие СМИ писали об инфоповоде; как отреагировала аудитория; какие действия в рамках кампании имели наибольший эффект.