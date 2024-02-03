Politico: Байден обматерил Трампа из-за шутки в адрес мужа Пелоси

Виктор Луговой

"по словам трех человек, которые слышали, как президент использовал это нецензурное выражение» Это какое же нецензурное, ай уанда? В нашей традиции - как "ублюдок" переводится ихнее "bastard"; я пральна поял, типтип? Это оно? Нучо, в натуре... Вино Бастардо сходило и повесилось. Оно теперя нецензурное и матерное.