Американский президент Джо Байден назвал экс-главу Белого дома Дональда Трампа «больным ублюдком, который наслаждается чужими несчастьями» на фоне шуток Трампа над мужем бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси.
Politico: Байден обматерил Трампа из-за шутки в адрес мужа Пелоси
Комментарии
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Виктор Луговой
"по словам трех человек, которые слышали, как президент использовал это нецензурное выражение» Это какое же нецензурное, ай уанда? В нашей традиции - как "ублюдок" переводится ихнее "bastard"; я пральна поял, типтип? Это оно? Нучо, в натуре... Вино Бастардо сходило и повесилось. Оно теперя нецензурное и матерное.
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15 час.
Лариса Фомичева
В некоторых сервисах даже слово "хохол" нельзя писать.
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15 час.
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