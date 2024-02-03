Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Politico: Байден обматерил Трампа из-за шутки в адрес мужа Пелоси

Politico: Байден обматерил Трампа из-за шутки в адрес мужа Пелоси

Американский президент Джо Байден назвал экс-главу Белого дома Дональда Трампа «больным ублюдком, который наслаждается чужими несчастьями» на фоне шуток Трампа над мужем бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси.

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot;по словам трех человек, которые слышали, как президент использовал это нецензурное выражение» Это какое же нецензурное, ай уанда? В нашей традиции - как &quot;ублюдок&quot; переводится ихнее &quot;bastard&quot;; я пральна поял, типтип? Это оно? Нучо, в натуре... Вино Бастардо сходило и повесилось. Оно теперя нецензурное и матерное.
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Лариса Фомичева
В некоторых сервисах даже слово &quot;хохол&quot; нельзя писать.
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