СБУ в Шевченковском районе Киеве под видом контрразведывательных мероприятий отлавливает коллаборантов и уклонистов

С утра 1 мая Служба безопасности Украины вместе с силовиками из других структур проводит под видом контрразведывательных мероприятий на территории Шевченковского района Киева устроили облаву на коллаборантов и уклонистов, в частности на Софийская и Михайловская площадях и близлежащей местности.