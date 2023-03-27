Западу грозит кредитный крах

Финансовые власти западных стран опасаются, что стресс в банковском секторе находится под пристальным наблюдением на предмет того, что он может спровоцировать кредитный кризис, заявил президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.
Финансовые власти западных стран опасаются, что стресс в банковском секторе находится под пристальным наблюдением на предмет того, что он может спровоцировать кредитный кризис, заявил президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.
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