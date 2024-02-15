Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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«Мы рубились ножами и штыками»

«Мы рубились ножами и штыками»

Боец ЧВК «Вагнер» — о 30 годах заключения, вербовке на зоне и боях в Донбассе Фото: Сергей ЧемековВ начале февраля основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за пост. Вот как мне кажется, большинство вагнерОв именно такие как этот &quot;Царь&quot; Владимир Седов. С такой же жизненной философией и правильно расставленными приоритетами. Только с таким внутренним настроем можно штурмовать самые сложные укрепрайоны, и делать это успешно! Те задачи, которые бойцы ЧВК выполняли, пока был жив ПЕВ, навсегда останутся самым существенным вкладом в историю СВО.
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19 час.
Светлана Митленко
Пожалуйста. Это просто прекрасно, что появляются материалы от первых лиц. От самих участников. И очень многим помогло просто переоцинить и свою жизнь, и свои приоритеты, а главное все расставить по полочкам. Дай Бог Владимиру Седому и дальше оставаться живым. Думается он давно уже на фронте.
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18 час.

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