«Мы рубились ножами и штыками»

Спасибо за пост. Вот как мне кажется, большинство вагнерОв именно такие как этот "Царь" Владимир Седов. С такой же жизненной философией и правильно расставленными приоритетами. Только с таким внутренним настроем можно штурмовать самые сложные укрепрайоны, и делать это успешно! Те задачи, которые бойцы ЧВК выполняли, пока был жив ПЕВ, навсегда останутся самым существенным вкладом в историю СВО.

Светлана Митленко

Пожалуйста. Это просто прекрасно, что появляются материалы от первых лиц. От самих участников. И очень многим помогло просто переоцинить и свою жизнь, и свои приоритеты, а главное все расставить по полочкам. Дай Бог Владимиру Седому и дальше оставаться живым. Думается он давно уже на фронте.